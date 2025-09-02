IL DS Matteo Patti ha lavorato in maniera oculata con 14 giocatori in entrata e 15 in uscita. Fuori nell’ultima partita l’attaccante Mattia Gagliardi e centrocampista Gianluca Carpani fino all’ultimo giorno si era cercata una soluzione per entrambi.

ASCOLI PICENO – Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato, l’Ascoli può ritenersi soddisfatto come ha detto anche il presidente Passeri, nella trasmissione TVB Calcio su Vera TV: “Il mercato? meglio di quanto ci aspettavamo, chi non è voluto rimanere ha trovato altre soluzioni”.

Nell’ultimo giorno sono stati ceduti a titolo temporaneo i giovani Gorica, Caucci e Lo Scalzo al SSC Napoli. Al termine della stagione la società campana potrà, eventualmente, avvalersi del diritto di riscatto sui tre ragazzi. Conclusa dopo sei mesi anche l’esperienza del centrocampista Moses Odjer a titolo definitivo al Livorno.

IL DS Matteo Patti ha lavorato in maniera oculata con 14 giocatori in entrata e 15 in uscita. Fuori nell’ultima partita l’attaccante Mattia Gagliardi e il centrocampista Gianluca Carpani per i quali fino all’ultimo giorno si era cercata una soluzione per entrambi.

ROSA COMPLETA

Davide Barosi Samuele Vitale (in entrata), Francesco Cozzoli Manuel Alagna, Damiano Menna (nato il 27 Aprile 1995), Marcos Curado (nato il 9 Maggio 1995), Manuel Nicoletti (in entrata), Abdoul Guiebre (in entrata) Nicholas Rizzo (in entrata) Gabriele Pagliai (in entrata) Augusto Bando, Gianluca Carpani, Emanuele Ndoj (in entrata) Tommaso Milanese (in entrata) Samuele Damiani (in entrata), Giovanni Corradini (in entrata), Andrea Rizzo Pinna (in entrata), Simone D’Uffizi, Andrea Silipo, Simone Corazza, Mattia Gagliardi, Filippo Palazzino, Enrico Oviszach (in entrata), Ferdinando Del Sole (in entrata), Mohammed Chakir (in entrata), Gabriele Gori (in entrata)

