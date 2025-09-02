Il Thomas Club di Ascoli Piceno da anni partecipa a campionati provinciali, regionali e nazionali, schierando oltre trenta giocatori nelle Serie D, C e B

La regione Marche sarà protagonista alla Coppa Italia di Freccette, competizione nazionale promossa dalla FIDART, che si concluderà con la fase finale in programma dal 18 al 21 settembre 2025 a Caorle (VE).

A rappresentare il nostro territorio ci sarà l’A.S.D. Thomas Club, che ha qualificato diversi atleti dopo le otto tappe della Coppa Marche, disputate in tutta la regione. Tra i convocati per la Coppa Italia c’è Alessandro Del Moro, presidente del club e istruttore ufficiale, che oltre a competere si dedica con passione alla formazione e alla promozione delle freccette nel territorio.

Il Thomas Club di Ascoli Piceno da anni partecipa a campionati provinciali, regionali e nazionali, schierando oltre trenta giocatori nelle Serie D, C e B. Non mancano i giovani talenti che partecipano alle competizioni under a livello italiano, tra cui Luca Fiori e Daniel Gabrielli, segno della vitalità e della crescita del movimento.

Nelle Marche si disputano tre campionati a squadre (estivo, autunnale e primaverile) con formazioni fino a 10 giocatori (4 titolari e 6 riserve), due cambi a partita e, in Serie D, l’obbligo di schierare una donna titolare. D’estate si aggiunge anche un campionato di doppio, con squadre da massimo 4 giocatori e incontri in formula 2 vs 2.

Il club organizza allenamenti regolari tre volte a settimana, tornei ufficiali e corsi gratuiti per i propri tesserati, con l’obiettivo di migliorare la preparazione tecnica e diffondere la disciplina tra i giovani.

Oltre al Thomas Club, altre associazioni marchigiane, fra le province di Ascoli Piceno e Fermo, praticano regolarmente le freccette soft-dart.

I team marchigiani qualificati alla fase nazionale sono:

Categoria A: Antonelli Diego, Serra Mattia, Amadio Luca, Properzi Federico, Menghi Daniele, Iachini Matteo, Monterubbianesi Maurizio

Categoria B: Gaudenzi Sergio, Perfini Giacomo, Iori Stefano, Micucci Giacomo, Stefani Andrea

Categoria C: Nevrai Claudio, Sbarbati Daniele, Del Moro Alessandro

Categoria D: Buonamici Francesco, Sofferini Andrea, Leonelli Claudio

Categoria Femminile: Sarnari Chiara, Camertoni Gaia, Pennesi Lucia, Brega Elena

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.