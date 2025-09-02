ASCOLI PICENO – Di seguito la nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 549 del 02/09/2025 – Regolamentazione della circolazione stradale in Via Napoli per la realizzazione di allaccio fognario in Via Loreto, 2
Con l’Ordinanza dirigenziale 549 del 2 settembre 2025 si dispone su via Napoli, intersezione via Loreto (direzione di marcia ovest/est) per i giorni 08 settembre 2025 e 9 settembre 2025, nella fascia orario 07:00 – 18:00:
- l’interdizione del transito veicolare;
- la revoca degli stalli di sosta posti sul lato dx di via Napoli per tutto il tratto interessato dai lavori con contestuale istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata.
- l’apposizione di segnaletica di preavviso: all’altezza delle intersezione di via Napoli con via III Ottobre e di via E. Mari con via Urbino, (direzione nord/sud ) con il seguente contenuto: “Transito interrotto in via Napoli dall’intersezione con via Loreto direzione ovest/est dalle 07:00 alle 18:00 nei giorni 8 e 9 settembre 2025”;
- la messa a lampeggio degli impianti semaforici posti alle intersezioni di via Urbino/ via Mari e di via Napoli/via Loreto nei giorni 8 e 9 settembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
- al fine di evitare code ed intasamenti nelle suddette aree d’intersezione è fatto obbligo alla richiedente di garantire la presenza di movieri in grado di regolamentare la circolazione veicolare.
- dalle ore 07:00 del giorno 7 settembre 2025 alle ore 18:00 del 30 settembre 2025, salvo fine anticipata lavori , il divieto di sosta in Via Napoli (lato sud) dal civ. 105 all’intersezione con Via Loreto con eventuale restringimento della carreggiata , garantendo comunque una carreggiata residua per il transito dei veicoli di almento mt. 3.00.
