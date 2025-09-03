ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Via B. Cairoli per lavori di radiotelefonia mobile sul tetto di un fabbricato
Richiedente: D’Addazio Noleggi Srl
Con l’Ordinanza dirigenziale 550 del 2 settembre 2025 si dispone per le giornate dal 09/09/2025 al 12/09/2025 dalle ore 07:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 , in Via B. Cairoli, 45 l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e soste:
- l’interdizione del transito veicolare.
- di garantire il transito pedonale con un percorso di ampiezza utile non inferiore a mt. 1,50.
in Via A. Ceci , opposto civico nr. 8 ( negozio abbigliamento Zona23) , dalle ore 07:00 del giorno 09 settembre 2025 alle ore 18:00 del giorno 12 settembre 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e soste:
- il divieto di sosta con rimozione coatta al fine di consentire la sosta della piattaforma ,con un ingombro di mq. 18 ( lunghezza mt. 9 larghezza mt. 2)
