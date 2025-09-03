OFFIDA – Si svolgerà presso Dinamic Lab, in via della Repubblica 20 a Offida, un ciclo di lezioni gratuite di yoga.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Offida ed è coordinata da Unione Sportiva Acli Marche.

Il ciclo di lezioni prenderà il via l’8 settembre, per concludersi il 22 settembre, con svolgimento ogni lunedì e mercoledì.

I turni previsti sono due: dalle 17,15 alle 18,15 e dalle 18,30 alle 19,30. Per ogni turno è previsto un massimo di 18 partecipanti.

Informazioni e iscrizioni possono essere chieste al numero 3277385224 esclusivamente tramite messaggio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ricostruzione sportiva e destinazione benessere 2025” realizzato dalle amministrazioni comunali di Offida e di Appignano del Tronto.

“Lo sport – dicono i promotori del progetto – oltre ad essere una componente essenziale dello sviluppo psicofisico dell’essere umano, è caratterizzato da una importante funzione educativa: è in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose, è veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione. Lo sport, pertanto, ha un importante valore sociale, stimola il senso di appartenenza, favorisce una maggiore coesione sociale e una maggiore integrazione tra le diverse parti della comunità. L’attività fisica, inoltre, permette all’organismo di mantenersi sano ed efficiente e combatte disturbi dell’umore quali stress, ansia e depressione. Il progetto che le amministrazioni comunali portano avanti ormai da anni è focalizzato su varie iniziative che mettono insieme vari sport”.

