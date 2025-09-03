Si comunica che la prova scritta è stata differita al giorno 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 12 e si terrà presso il Palazzetto di Monterocco “Ezio Galosi”

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli.

Avviso differimento prova scritta del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 collaboratori tecnici – commessi di farmacia, Area degli Operatori Esperti.

Si comunica che la prova scritta è stata differita al giorno 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 12:00 e si terrà presso il Palazzetto di Monterocco “Ezio Galosi”, sito in Via A. Mancini, Ascoli Piceno.

L’elenco con gli ammessi alla suddetta prova scritta sarà oggetto di successivo Avviso; i candidati ammessi riceveranno all’indirizzo email indicato nella domanda una lettera di convocazione che dovrà essere esibita, unitamente ad un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, in fase di registrazione il giorno stesso della prova.

La mancata presentazione dei candidati alla prova verrà considerata quale rinuncia ed il candidato sarà escluso dalla procedura

