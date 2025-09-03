ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa dal Comune di Ascoli.
Proroga, modifica e integrazione Od. 446 del 10/07/2025 avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione stradale in via Tranquilli per lavori di sostituzione della condotta idrica e allacci delle utenze su tutta la via.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 556 del 3 settembre 2025 si dispone
- a modifica e integrazione dell’ OD. n. 446 del 10/07/2025, avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione e soste in via Tranquilli per i lavori di sostituzione condotta idrica e relativi allacci su tutta via: “L’istituzione temporanea del doppio senso di marcia sul tratto di via Erasmo Mari, che va da piazza Benvenuto Cantalamessa all’intersezione con viale Marconi, mediante apposizione di segnaletica verticale (segnale doppio senso di circolazione art.96 Regolamento di attuazione) in prossimità del civ. 2 di via Erasmo Mari, e la temporanea copertura, all’intersezione con viale Marconi, del segnale verticale di senso vietato (divieto di accesso) con aggiunta di una freccia e pannello integrativo arrecante la dicitura “accesso temporaneo per piazza Benvenuto Cantalamessa”
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24 sul lato sud di via Piacenza
- di prorogare fino al 30 settembre 2025 la validità dell’ OD. n. 446 del 10/07/2025
- la revoca immediata dell’ OD. n.475 del 23/07/2025.
Modifica ordinanza dirigenziale n. 530 del 13 agosto 2025 – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “26° Memorial Troiani” in programma per il giorno 4 settembre 2025
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 557 del 3 settembre 2025 si dispone la modifica dell’Ordinanza Dirigenziale nr. 530 del 13/08/2025 prot. 72532 limitatamente alpunto “Chiusura di Piazza del Popolo – Giorno dell’evento” come segue:
- dalle ore 14:00 del giorno 04 settembre 2025 fino al termine dell’evento (previsto intorno alle 23:45) consentendo fino alle ore 20:00 l’accesso agli esercizi commerciali posti sul lato sud della piazza e lato est, creado un corridio con transenne, da smantellare prima dell’inizio dell’evento
- la chiusura di tutti gli accessi stradali alla Piazza del Popolo fatto salvo il passaggio dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati. Sarà cura dell’organizzatore predisporre apposito servizio di vigilanza agli accessi disposti da piano per la verifica dei titoli di ingresso. Saranno autorizzati ad accedere all’evento solo le persone che hanno il biglietto di ingresso o che sono nelle liste dei nomi consegnati dalle attività di ristorazione che possono effettuare cene all’interno del proprio locale.
Restano confermate le restanti disposizioni dell’Ordinanza Dirigenziale in premessa richiamata
