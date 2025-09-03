Dal prossimo 9 settembre con ambulatorio nel palazzo comunale ‘Magnalbò’, riceve nei seguenti giorni e orari: martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e giovedì mattina dalle 9 alle 11

ROTELLA – Assistenza primaria a Rotella: dal prossimo martedì 9 settembre apre il proprio ambulatorio nel comune del distretto sanitario di Ascoli il medico di base Gianclaudio Fanesi. Titolare di convenzione di medicina generale a Castorano, il dottor Fanesi ha dato all’Ast la propria disponibilità a coprire la carenza che si è creata a Rotella: sostituisce infatti la dottoressa Amalia D’Orsi, fino ad agosto in servizio a Rotella, ma da questo mese di settembre con incarico a tempo indeterminato a Castignano. Per la scelta del nuovo medico Fanesi, al fine di agevolare il più possibile i cittadini evitando loro di recarsi all’ufficio anagrafe assistiti dell’ospedale ‘Mazzoni’, l’Ast di Ascoli fa sapere che ha messo a disposizione due unità di personale amministrativo che anche domani 4 settembre (dopo martedì scorso quando sono state raccolte 160 scelte), dalle 8.30 alle 12.30, si recano a Rotella, nell’ambulatorio che si trova nel palazzo comunale ‘Magnalbò’, per l’erogazione del servizio.

“La priorità dell’Azienda sanitaria territoriale – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è quella di non fare rimanere gli assistiti di alcun comune senza medico di medicina generale. Per fare questo cerchiamo di coprire, quando possibile senza soluzione di continuità, le zone carenti non appena le stesse diventano tali. Inoltre, proprio al fine di agevolare il più possibile i cittadini di Rotella per evitare loro di doversi spostare per raggiungere l’ufficio dell’anagrafe assistiti all’ospedale di Ascoli, abbiamo messo a disposizione due amministrativi dell’azienda, che ringrazio, che anche domani si recano sul posto per permettere alle persone di fare la scelta del nuovo medico. Ringrazio anche il sindaco di Rotella per averci messo a disposizione il luogo dove poter offrire questo servizio”.

Il medico di medicina generale Gianclaudio Fanesi, in servizio a Rotella dal prossimo 9 settembre con ambulatorio nel palazzo comunale ‘Magnalbò’, riceve nei seguenti giorni e orari: martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e giovedì mattina dalle 9 alle 11. Negli altri giorni, invece, riceve a Castorano: il lunedì e martedì mattina dalle 9 alle 11, il mercoledì mattina e pomeriggio dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19, il venerdì mattina dalle 8 alle 9.

“Siamo soddisfatti – conclude il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti – di essere riusciti a trovare una soluzione per gli assistiti di Rotella che in questo modo avranno assicurata l’assistenza primaria. Ringrazio la dottoressa D’Orsi per aver garantito in questo comune, nel mese di agosto, la propria presenza, e ringrazio il dottor Fanesi per aver dato la propria disponibilità ad aprirci un proprio ambulatorio subito da settembre”.

