ASCOLI PICENO – I bianconeri dopo l’entusiasmante vittoria contro la Ternana sono pronti a scendere di nuovo in campo, tra le mura amiche, sabato 6 Agosto alle ore 17:30 allo stadio “Del Duca” per la terza giornata del girone B del campionato di Serie C. Ad arbitrare Ascoli-Juventus Next Gen sarà Alessandro Recchia della sezione di Brindisi, al secondo anno in Can C, sarà coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Andrea Barcherini di Terni e dal quarto ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido. Operatore FVS Laura Gasparini di Macerata.

Nel frattempo la società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Mattia Gagliardi.

