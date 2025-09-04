ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione

(DIP) relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei versanti sottostanti

il complesso di Santa Maria Intervineas e il Monastero di Sant’Onofrio, nel comune di Ascoli

Piceno.

Gli interventi, inseriti nell’Ordinanza speciale 123 del luglio 2025, sono finalizzati alla

stabilizzazione dei versanti in frana censiti caratterizzati da elevata pericolosità e rischio

per gli edifici storici e le infrastrutture urbane sovrastanti.

«Per il versante di Santa Maria Intervineas è previsto un investimento di 2,2 milioni,

mentre per il Monastero di Sant’Onofrio l’importo stimato è pari a 1,9 milioni – spiega il

commissario alla ricostruzione – L’approvazione dei DIP rappresenta un passaggio

fondamentale per l’avvio delle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere,

ritenute urgenti e non più procrastinabili per la tutela del patrimonio edilizio e la sicurezza

del centro storico di Ascoli».

I progetti prevedono opere di rafforzamento corticale, drenaggi sub-orizzontali, revisione

della regimazione idrica urbana e, ove necessario, interventi di sottofondazione per

garantire la sicurezza strutturale degli edifici storici coinvolti.

