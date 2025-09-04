Tutti i concerti avranno luogo al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli, con ingresso libero, e saranno registrati da RADIO CEMAT

ASCOLI PICENO – Il 3 ottobre prende il via ad Ascoli Piceno la 46^ edizione del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, curato e diretto dalla compositrice Ada Gentile, che si articolerà in 5 concerti. Nel concerto di apertura verranno eseguite, in Prima assoluta, due “operine tascabili” commissionate per l’occasione ai compositori Fabrizio Festa e Paolo Fradiani. Tra gli interpreti delle due operine segnaliamo il ritorno ad Ascoli, dopo alcuni anni, del soprano danese Susanne Bugaard, che si esibirà con il basso Stefano Stella e la voce recitante di Pamela Olivieri.

Il 9 ottobre si esibirà il “Sync Percussion Duo” formato dai giovani percussionisti marchigiani Ludovico Venturini e Luca Ventura che hanno ottenuto un grande successo due anni fa e che ritornano, a grande richiesta, con un programma di grande interesse e con due prime assolute di Paolo Ricci e Virginio Zoccatelli.

Il terzo concerto, il 14 ottobre, sarà affidato a cinque eccellenti solisti dell’Hannover Chamber Orchestra diretti dal M.o Hans Christian Euler che proporrà all’ascolto opere in Prima assoluta commissionate per l’occasione ai compositori Talmelli, Taggeo, Mannucci e Rubbert insieme a brani, in prima italiana, di Tristan Murail, Wolfang Rihm ed Helmut Lachenmann.

Il 17 ottobre è in programma un altro grande ritorno ad Ascoli, l’eccezionale “Quartetto di Fiesole”, creato da Piero Farulli, che eseguirà brani di Borodin, Puccini e di Marco Tutino.

Il concerto di chiusura, il 21 ottobre, è particolarmente interessante in quanto si tratta di un “concerto visivo”, commistione di Musica e Pittura, con l’esecuzione da parte della pianista belga Veronique Vanhoucke di brani del compositore americano George Crumb, scomparso qualche anno fa, ispirati ad opere di grandi pittori come Van Gogh, Klimt, Gaugin, Klee, Dalì e Picasso, elaborate in video da Francesco Leprino.

Tutti i concerti avranno luogo al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli, con ingresso libero, e saranno registrati da RADIO CEMAT. Il Festival è stato organizzato con il contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, dei Magazzini Gabrielli e della Fondazione Carisap.

