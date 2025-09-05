In caso di avverse condizioni meteorologiche gli interventi slitteranno, di conseguenza, ai giorni immediatamente successivi.

Ordinanza dirigenziale n. 561 del 04/09/2025 – Proroga, modifica e integrazione Od. n. 556 del 03/09/2025 avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione stradale in via Erasmo mari e via Tranquilli per lavori di sostituzione della condotta idrica e allacci delle utenze su tutta la via.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 561 del 4 settembre 2025 si dispone a modifica e integrazione dell’ OD. n. 556 del 03/09/2025, avente ad oggetto modifiche e integrazioni dell’OD. n. 446 del 10/07/25 che regolamentava la circolazione per i lavori di sostituzione condotta idrica e relativi allacci su tutta via Tranquilli si dispone quanto segue.

L’istituzione temporanea del doppio senso di marcia sarà limitato al solo tratto di via Erasmo Mari, che va dall’intersezione con viale Marconi al punto dove dovrà essere realizzato il pozzetto. La nuova viabilità sarà realizzata nel seguente modo:

All’intersezione tra viale Marconi e via Erasmo Mari