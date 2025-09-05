ASCOLI PICENO – Di seguito tre note del Comune di Ascoli Piceno.
Si rende noto che durante le ore notturne dei sottoindicati giorni verrà eseguita, da parte della ditta incaricata da questa Amministrazione Comunale, la disinfestazione del territorio comunale secondo il seguente programma:
- lunedì 8 settembre dalle ore 01,00 alle ore 06,00 circa nei quartieri di Porta Maggiore/Tofare, Monterocco, Monteverde, Monticelli, Valle Senzana, Brecciarolo, Marino del Tronto, Porta Cartara, Porta Romana, Centro Storico;
- martedì 9 settembre dalle ore 01,00 alle ore 06,00 circa nei quartieri di Campo Parignano-Vallevenere-Vallefiorana, Porta Cappuccina, Bella Valle, nelle frazioni di Villa S. Antonio, Piagge-Valli di Lisciano-Santa Maria a Corte, Poggio di Bretta, Venagrande, Mozzano, Rosara, Casette-Castel Trosino.
Si invita la cittadinanza ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;
- tenere le finestre chiuse;
- tenere gli animali domestici riparati;
- evitare di stendere la biancheria;
- evitare di lasciare derrate alimentari sui balconi;
- evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.
In caso di avverse condizioni meteorologiche gli interventi slitteranno, di conseguenza, ai giorni immediatamente successivi.
Ordinanza dirigenziale n. 561 del 04/09/2025 – Proroga, modifica e integrazione Od. n. 556 del 03/09/2025 avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione stradale in via Erasmo mari e via Tranquilli per lavori di sostituzione della condotta idrica e allacci delle utenze su tutta la via.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 561 del 4 settembre 2025 si dispone a modifica e integrazione dell’ OD. n. 556 del 03/09/2025, avente ad oggetto modifiche e integrazioni dell’OD. n. 446 del 10/07/25 che regolamentava la circolazione per i lavori di sostituzione condotta idrica e relativi allacci su tutta via Tranquilli si dispone quanto segue.
L’istituzione temporanea del doppio senso di marcia sarà limitato al solo tratto di via Erasmo Mari, che va dall’intersezione con viale Marconi al punto dove dovrà essere realizzato il pozzetto. La nuova viabilità sarà realizzata nel seguente modo:
All’intersezione tra viale Marconi e via Erasmo Mari
- copertura temporanea del segnale verticale di senso vietato posto sul lato nord con aggiunta di una freccia e pannello integrativo arrecante la dicitura “accesso temporaneo con strada senza uscita”;
- sempre alla suddetta intersezione dovrà essere posizionato cartello di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 con la dicitura “ accesso per p.zza B. Cantalamessa da via Bari e via Sgariglia”;
- temporanea copertura del segnale di direzione obbligatoria posto alla suddetta intersezione via Erasmo Mari per coloro che transitano da ovest verso est;
- evidenziare le due corsie mediate apposizione di coni;istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata h24 da apporre se necessario in prossimità della zona interessata ai lavori.
All’intersezione di via Tranquilli con viale Indipendenza
- la collocazione di un cartello di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 con la dicitura “accesso per p.zza B. Cantalamessa da via Bari e via Sgariglia”
All’intersezione via Tranquilli con via Piacenza
- collocazione di un cartello di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 con la dicitura “accesso per p.zza B. Cantalamessa da via Bari e via Sgariglia”
Su via Piacenza
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24 sul lato sud;
- di prorogare fino al 14 settembre 2025 e comunque fino al termine dei lavori, L’ OD. n. 446 del 10/07/2025 e successive modifiche e integrazione;
- la revoca immediata dell’ OD. n.475 del 23/07/2025.
Ordinanza dirigenziale n. 559 del 04/09/2025 – Regolamentazione della circolazione veicolare in via dei Tessitori per lo scarico dei materiali presso immobile di via delle Canterine 27.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 559 del 4 settembre 2025 si dispone per il giorno 08/09/ 2025 con orario 08:30- 18:00 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
Via dei Tessitori
- l’interdizione della circolazione veicolare.
- la revoca dell’offerta di sosta e contestualmente l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata su ambo i lati;
Via delle Canterine
- invertire l’attuale senso di marcia con possibilità per i residenti ed autorizzati di accedere da P.zza Giacomini e da P.zza Santa Maria Intervineas;
Via Tito Afranio
- all’intersezione con via delle Canterine l’obbligo di svolta a destra;
- alla ditta Roma Project di regolare a vista, mediante l’utilizzo di n. 4 movieri, il nuovo assetto viario.
Nello specifico le quattro unità richieste dovranno essere posizionate nel seguente modo:
postazione a) via dei Tessitori/Lungotronto Bartolomei
postazione b) P.zza Giacomini/via delle Canterine
postazione c) via delle Canterine/via Tito Afranio
postazione d) via delle Canterine/p.zza Santa Maria Intervineas.
Qualora a causa di condizioni meteo avverse o in caso di difficoltà tecniche-organizzative l’attività di scarico di materiali non venisse eseguito, il presente provvedimento avrà piena validità per altra data da concordare e comunicare preventivamente all’Ufficio Osap.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo