ASCOLI PICENO – A corollario di un’estate intensa e portatrice di grandissime soddisfazioni musicali, il settembre dei DISTRETTO 13 non sembra voler essere da meno e porta in dono una serie di bellissimi concerti.

Si inizia subito già il prossimo weekend con una doppietta esplosiva: Sabato 6 Settembre la band sarà in trasferta a Camerano (AN) per esibirsi su uno dei palchi della “Festa del Rosso Conero“.

Si tratta della trentesima edizione di un evento durante il quale il centro storico di Camerano si veste di rosso e per tre serate festeggerà il proprio orgoglio enologico: il Rosso Conero, vino simbolo del territorio.

La festa rappresenta il connubio perfetto tra vino, arte, cibo, artigianato ed attività sociali, riuscendo ad esaltare le tipicità della Riviera del Conero in un mix di musica e sorprese.

In questo meraviglioso contesto, Sabato 6 Settembre, a partire dalle ore 21.00, i fari si accenderanno sul DISTRETTO 13 ROCK PARTY: due ore e mezza di musica suonata esclusivamente dal vivo, senza alcun tipo di traccia pre-registrata, che costituirà la colonna sonora perfetta per una festa da vivere una notte intera.

Proprio in tale ottica la programmazione artistica, magistralmente curata da Seventeen Eventi, ha previsto un doppio spettacolo: al termine del concerto dei DISTRETTO 13 sul palco saliranno DJ Patrick B e Paolo Love, un’accoppiata al fulmicotone per ballare fino all’ultima goccia di sudore.

Ma dal vino alla birra il passo è breve e Domenica 7 Settembre la musica dei DISTRETTO 13 cambia tema e location ma resta ad altissimo tasso di divertimento: a Grottammmare (AP) il meraviglioso Eden Garden (Via Sant’Agostino 20) ospiterà la BeerGarden Oktoberfest, una festa della birra organizzata dallo staff dell’Eden Garden in collaborazione con il Beer Shop.

Due serate di festa con birre e piatti tipici bavaresi e piceni e con musica dal vivo da cantare e ballare.

Si parte Sabato 6 Settembre con “The Ellis Road Band“: sound ispirato alle sonorità irlandesi, al folk-rock italiano e alla musica da saloon per un lungo viaggio attraverso il sogno americano, quello vero e quello dell’immaginario collettivo, tra contraddizioni e voglia di ballare senza smettere mai di guardarsi dentro.

Domenica 7 Settembre l’esplosione pop/rock con i DISTRETTO 13: da Vasco Rossi a Lady Gaga, dagli ZZ Top agli AC/DC, passando per i successi della dance degli anni ’90 per una serata da ballare e cantare a squarciagola con il sound inconfondibile della band.

Per l’occasione tornerà, alla batteria, Andrea Di Luigi: il celebre attore tra un ciak ed una passerella trova spesso il modo di tornare a fare rock’n’roll con gli amici del DISTRETTO 13 e stavolta il palcoscenico per il “Groovemaster” sarà l’Eden Garden di Grottammare.

Due splendide serate da non perdere, maggiori informazioni sui canali social degli organizzatori e della band.

