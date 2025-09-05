ASCOLI PICENO – Alla vigilia del match Ascoli-Juventus Next Gen, valido per la terza giornata del campionato di Serie C, in programma domani, sabato 6 Settembre alle ore 17:30 allo stadio “Del Duca” , ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero Tomei.

I torinesi hanno iniziato bene la stagione, vittoria in Coppa Italia con il Novara, poi pareggio con il Carpi e vittoria contro il Livorno. Stesso cammino del Picchio, per le due formazioni appaiate così a quota 4 punti nel Girone B. La Juventus allenata da Brambilla ha qualità e a livello difensivo è molto solida

“Partita molto complicata e difficile da affrontare, bisogna essere attenti in entrambe le fasi bisogna essere attenti in tutto sono bravi in tutte le fasi. Loro stanno facendo un bel lavoro e mister Brambilla sta lavorando ben già dalla scorsa stagione. Hanno preso il giusto per questa categoria, hanno qualità fisiche e tecniche. Faticanti è un giocatore importante e hanno anche diversi nazionali e qualcuno di categoria esperto”.

Mercato? È stata costruita una squadra, ci vuole tempo, ma da fare una squadra competitiva a renderla squadra occorre tempo e lavoro. Un girone e una categoria duri per tanti versi, ci sono squadre importanti come Arezzo, Livorno, Perugia, Ravenna. Conosco questo campionato e ho imparato che se sei in questo campionato giochi con i pari categoria, la cosa più importante è essere umili nel lavoro, voglia di competere e prevalere sull’avversario. Sono molto contento della situazione attuale”.

“Gli ultimi arrivati non sono allenati per il ritmo partita stiamo cercando di farlo allenare bene sono arrivati con entusiasmo sia Rizzo Pinna che Gori, sono importanti e hanno fatto la categoria superiore. Rizzo Pinna può ricoprire tanti ruoli, Gori ha caratteristiche differenti da Corazza e Chakir ha più struttura può essere un vertice avanzato importante. Noi lavoriamo molto lì davanti e sono tutti efficaci nel modo nel quale si utilizzano, possono fare tutti e tre la prima punta. Pagliai anche si è allenato da solo. Ha lavorato un po’ di più con noi”.

“Rimini con undici punti di penalizzazione? Anno scorso nel girone C, Taranto e Turris sono state penalizzate. Arrivare sempre a questo punto è un peccato perché falsa in campionato intero. E non è giusto per le altre società. Mi auguro che sia uno degli ultimi casi”.

“Le seconde squadre? Come negli altri campionati esteri sono ben voluti giusto che abbiano la possibilità di mettersi in mostra. Ti da la possibilità di esprimersi”.

“I tifosi? Noi siamo col focus sulla partita perché è giusto, l’entusiasmo che si respira sin dal primo giorno è importante come la cornice che ci dà una grande spinta, però dobbiamo essere assolutamente concentrati su quello che dobbiamo fare in campo e poi sperare di poter festeggiare la sera con i tifosi, ora non ci possiamo far distrarre da nulla. I nostri tifosi meritano oggettivamente per tutto quello che stanno facendo in questo momento”.

“Siamo una squadra con ordine tattico, ma ci muoviamo molto, ci vuole fame di volersi migliorare e poi a seconda degli allenamenti valuto e finché ho il problema di dover scegliere sono contento”.

