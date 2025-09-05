SPINETOLI – Dopo la pausa estiva, riprenderà lunedì 15 settembre il corso di yoga olistico a Pagliare del Tronto tenuto dall’insegnante Eugenia Brega.

Il corso si svolge ogni lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 presso Danzarte in via 8 marzo numero 18.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 14 maggio 2026, viene realizzata dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, Teatro delle Foglie e Danzarte.

“Diventa nostro associato e potrai partecipare ad un corso – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero che promuove l’iniziativa – che intende far conoscere di più nel territorio una attività sana come quella dello yoga, che ha evidenti benefici per la salute di coloro che la praticano con regolarità”.

Si è scelto l’orario mattutino perché praticare ginnastica e yoga al mattino è un vero toccasana per corpo e mente. Appena svegli, il movimento stimola la circolazione sanguigna e risveglia il metabolismo, preparando l’organismo ad affrontare la giornata con energia. Lo yoga mattutino, in particolare, migliora la respirazione, aumenta la flessibilità e favorisce la concentrazione. La ginnastica, anche leggera, attiva i muscoli e riduce la rigidità accumulata durante il sonno. Fare esercizio al mattino migliora la qualità del sonno notturno e rafforza il sistema immunitario. È un momento prezioso per ascoltare il proprio corpo, ritrovare equilibrio e iniziare con il piede giusto. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3495711408.

