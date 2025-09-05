“Villaggio-Fisa”, dal nome della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, con i suoi istruttori sarà infatti presente a San Silvestro di Castorano nell’ambito della giornata conclusiva (è iniziata giovedì scorso) della XII Festa in onore di S. Madre Teresa di Calcutta

CASTORANO – Una lezione per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dai rischi e pericoli per la salute e sul benessere e sicurezza, sia individuale che collettiva.

E’ quanto si prefigge l’Amministrazione comunale di Castorano che, attraverso il consigliere delegato alla Sicurezza e Protezione Civile, Andrea Carlini, ha organizzato per domenica prossima presso la frazione di San Silvestro (con inizio alle ore 15), un appuntamento ove approfondire diversi aspetti legati alla tematica.

“Villaggio-Fisa”, dal nome della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, con i suoi istruttori sarà infatti presente a San Silvestro di Castorano nell’ambito della giornata conclusiva (è iniziata giovedì scorso) della XII Festa in onore di S. Madre Teresa di Calcutta.

Un evento dedicato alla sicurezza e al soccorso, con dimostrazioni cinofile; prevenzione domestica con focus su incendi e fumo; primo soccorso BLSD con prove pratiche; salvamento acquatico e consigli per vacanze sicure; solidarietà agli animali in difficoltà e consulenza nella gestione del randagismo.

Ci sarà anche un momento dedicato al gioco, con “Rischi-amo di Ridere”, giochi di fiducia e cooperazione.

“Il Comune di Castorano – la dichiarazione di Andrea Carlini consigliere comunale delegato alla Sicurezza e Protezione Civile -, nell’intento di ricostituire il gruppo comunale di Protezione Civile, ha voluto organizzare questa iniziativa per sensibilizzare i cittadini e per renderli edotti dei tanti rischi che si corrono ogni giorno.

La Protezione Civile è un esempio di sistema in cui un insieme di competenze e professionalità opera in maniera coordinata e integrata, anche e soprattutto grazie ad una convinta opera di volontariato sociale, con tanti cittadini che decidono di dedicare un po’ del proprio tempo alla comunità con uno spirito di servizio dove la solidarietà e l’altruismo sono alla base di un impegno responsabile ai fini del bene collettivo. Come Amministrazione abbiamo l’intenzione di formare un Gruppo comunale, e a tal fine abbiamo pensato a questo primo momento di sensibilizzazione, inserito nell’ambito della festa parrocchiale di San Silvestro”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.