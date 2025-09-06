Secondo esperti, attività ludiche come questa aiutano a rallentare il decadimento cognitivo e a mantenere la mente attiva, grazie all’uso di memoria, strategia e problem solving

FOLIGNANO – Giovedì 11 settembre alle ore 21, nei locali dell’ASD Bocciofila Isola Verde in via Cosenza (Villa Pigna), si terranno lezioni e partite libere di burraco. L’iniziativa fa parte del progetto “Nuove energie”, coordinato da Unione Sportiva Acli Marche APS e finanziato dall’Ambito sociale territoriale XXII, che coinvolge i comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta.

La serata ha un forte carattere socializzante: il burraco è un gioco che stimola la mente e favorisce la socializzazione. Secondo esperti, attività ludiche come questa aiutano a rallentare il decadimento cognitivo e a mantenere la mente attiva, grazie all’uso di memoria, strategia e problem solving.

Il vero valore aggiunto è sociale: si gioca in coppia o in gruppo, creando occasioni di incontro, dialogo e condivisione. Il burraco favorisce la comunicazione, stimola l’empatia e aiuta a gestire le emozioni, anche attraverso la competizione amichevole.

Il progetto “Nuove energie” include anche altre iniziative settimanali, tutte orientate a promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere della popolazione.

Per informazioni e iscrizioni, inviare un messaggio al 3495711408

