ASCOLI PICENO – Termina in parità allo Stadio Del Duca, il match tra Ascoli-Juventus Next Gen, gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Partita dominata dal Picchio sul piano del gioco, ma senza mai riuscire a perforare la difesa avversaria. Al termine la squadra sotto la curva riceve l’applauso dei tifosi. Prestazione del direttore di gara insufficiente, ma l’Ascoli non può trovare alibi, non riesce a trovare la porta, nessun tiro nello specchio avversario. Juventus pericolosa nel finale. Una cornice di pubblico con oltre diecimila presenze ha sostenuto la squadra per tutto il match.

Le parole dei protagonisti in sala stampa

Il tecnico della Juventus Next Gen, Brambilla: “Ascoli squadra forte, non abbiamo rischiato molto, il pareggio credo sia giusto contro una squadra di qualità. La classifica per noi non è la cosa primaria, vogliamo la crescita dei giocatori poi quando capiscono la categoria vengono i risultati. Siamo partiti meglio in questa stagione rispetto alle altre. I ragazzi devono imparare a difendersi contro l’Ascoli serviva questo. Abbiamo cambiato sempre i gironi, ma il periodo di difficoltà iniziale deriva dal fatto che molti ragazzi vengono dalla Primavera, stiamo abbinando crescita e risultati”.

Il tecnico del Picchio, Tomei, espulso per proteste ritorna sull’arbitraggio: “Sicuramente non giudico e tutti possiamo sbagliare però quando le cose sono reiterate da fastidio. Se si vuole adottare un metodo all’inglese ok altrimenti dopo tre falli così mi sono arrabbiato come nel finale quando è stata fermata una ripartenza a campo aperto. Partita molto positiva, avevamo davanti una squadra strutturata che si difende bene, abbiamo impostato la partita sul palleggio, ma abbiamo sbagliato le ultime scelte negli ultimi venti metri, siamo stati sporchi. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, non abbiamo concesso nulla. Sono contento perché vedo la strada giusta, i ragazzi iniziano a capire di essere una squadra competitiva che può fare male quando vuole. Abbiamo messo dentro dei giocatori che hanno giocato poco o mai come Gori, possono fare la differenza e darci una grande mano. Sono molto contento dello spirito della squadra, gruppo che si da una grande mano e lotta su ogni pallone, anche chi non gioca dà una mano. Segno di grande gruppo dobbiamo essere pazienti. Arriverà quello che deve arrivare. Loro hanno giocatori importanti anche diversi nazionali. I ragazzi hanno fatto di tutto per dare soddisfazione ai tifosi. Loro lo capiscono e ci sono vicini, pubblico maturo mi da un grande orgoglio”.

“Sulle squadre B? Non mi permetto mai di mettere bocca sugli altri allenatori e squadre, le partite dipendono anche dagli avversari e giocare contro di noi è dura sono stati costretti a difendersi. Siamo stati bravi noi a metterli in questa condizione”.

