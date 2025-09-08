CASTORANO – Il paese di Castorano, per bocca della sindaca Rossana Cicconi, ha salutato il dottor Gianclaudio Fanesi, suo concittadino e nuovo medico di medicina generale, che stamattina ha preso servizio presso il locale ambulatorio comunale.

Il dottor Fanesi, secondogenito dell’ex sindaco Franco Fanesi, è infatti nuovo titolare di convenzione di medicina generale a Castorano, dove già opera anche la dottoressa Chiara Palamà, e riceverà i propri pazienti il lunedì e martedì mattina dalle 9 a lle 11, il mercoledì mattina e pomeriggio dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19, il venerdì mattina dalle 8 alle 9, mentre il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì mattina dalle 9 alle 11 sarà in servizio a Rotella, dove ha dato disponibilità alla Ast a ricoprire il ruolo che fino allo scorso mese di agosto è stato della dottoressa Amalia D’Orsi.

Ovviamente molto soddisfatto tutto il paese, con la sindaca Cicconi che si fa partecipe degli auguri che Castorano rivolge al nuovo medico.

“Siamo molto contenti di questa scelta – il commento della sindaca di Castorano -, con il paese che rivolge un caloroso benvenuto al dottor Gianclaudio Fanesi, figlio della nostra terra e persona stimatissima da tutti. In un momento come quello che stiamo attraversando, dove la penuria di medici si fa sentire ogni giorno di più, avere un nuovo medico di base e per di più di Castorano, crediamo sia il massimo che potessimo chiedere. A Gianclaudio vanno i nostri migliori auguri, che estendiamo anche alla sua famiglia, per un percorso ricco di soddisfazioni”.

