ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.
Editoria & Progetto, un forum interdisciplinare ideato per promuovere libri e progetti editoriali di rilievo scientifico, curato da Giuseppe Bonaccorso, Manuel Scortichini e Carlo Vinti.
Come anteprima alla nuova edizione di Editoria & Progetto, il professor Carlo Vinti, curatore della rassegna, presenterà il volume “Argomenti per un dizionario del design” (Quodlibet, 2019) in occasione della mostra “Il segno di Ugo La Pietra – disegni 1962/2024”, presso gli spazi del Premio Osvaldo Licini ad Ascoli Piceno. Il libro, curato dallo stesso Vinti, raccoglie circa un centinaio di testi e saggi di Ugo La Pietra, architetto e designer, che riflettono in modo anticonvenzionale sulla cultura del progetto.
Appuntamento il 10 settembre allo Spazio Premio Licini, Rua David d’Ascoli 3, ad Ascoli, alle ore 18.
