Il progetto “Quartiere vivo” è realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ASCOLI PICENO – Ogni giovedì, nell’ambito del progetto “Quartiere vivo”, si svolgono lezioni e partite libere di scacchi.

L’iniziativa si svolge presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Assisi ad Ascoli Piceno (angolo via 3 Ottobre – affianco alla sede provinciale Acli) dalle 17 alle 19,30.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita .

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3495711408.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti nella città di Ascoli, e in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in sinergia da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv.

