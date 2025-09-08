ASCOLI PICENO – Ogni lunedì, dal 15 settembre al 15 dicembre (tranne l’8 dicembre), presso la Sala Vittori della Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno, dalle 17 alle 19, sono in programma lezioni per principianti e partite libere di scacchi per persone di ogni età.
Si tratta di una delle iniziative del progetto “Buona la seconda”, che vede come soggetto responsabile l’associazione Cose di questo mondo Aps e reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
Il progetto, ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti “Contrasto al disagio giovanile”, pubblicato dalla Fondazione a valere sul Piano pluriennale 2023-2025, prevede la realizzazione di lezioni per principianti e partite libere di scacchi riservate a persone di ogni età.
L’appuntamento con gli scacchi, coordinato dall’Associazione Amici Opg – Odv, è realizzato in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno.
Per partecipare, in maniera gratuita alle attività, occorre contattare il numero 3495711408 (anche via messaggio) per effettuare la registrazione.
