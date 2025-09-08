ASCOLI PICENO – La società proprietaria del centro commerciale ascolano Città delle Stelle, ha deciso di investire in un intervento significativo per la riqualificazione e la sicurezza del territorio, procedendo al rifacimento della passerella pedonale in legno che collega il centro commerciale al comune di Castel di Lama.

La passerella, che da anni costituisce un importante punto di passaggio per chi arriva a piedi da Castel di Lama, è stata costruita nel 2005 dalla cooperativa di costruzioni incaricata all’epoca. Con il passare del tempo, a causa dell’usura, la struttura aveva subito un progressivo deterioramento, ma grazie all’impegno di IGD SIIQ è stata prevista una manutenzione straordinaria che ha comportato la sostituzione integrale del vecchio ponticello in legno lamellare.

La nuova passerella, della lunghezza di 6 metri e della larghezza di 1,6 metri, ripristinerà l’attraversamento ciclopedonale del fosso “Rio Secco” nella località di Villa Sant’Antonio, nel comune di Ascoli Piceno, garantendo maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti. Il nuovo manufatto, realizzato con materiali di alta qualità, verrà vincolato alle strutture in cemento armato esistenti, per una durata maggiore e una migliore resistenza agli agenti atmosferici.

Il costo totale dell’intervento è di 16.764,00 EURO + IVA, comprensivo del manufatto e dei costi professionali per la progettazione e la realizzazione; un impegno verso la sostenibilità e la cura del territorio.

IGD SIIQ ha voluto fare propria la responsabilità di preservare e migliorare l’ambiente circostante, dimostrando un’attenzione costante al benessere della comunità e alla cura del territorio. Il rifacimento della passerella è un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione ed ampliamento che il centro commerciale Città delle stelle ha intrapreso nel 2017, con interventi strutturali e miglioramenti sismici che hanno reso la struttura più sicura e funzionale, ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale.

La passerella è già pronta e sarà montata a breve con conseguente inaugurazione. Un momento che sarà celebrato con un evento che sottolineerà l’importanza dell’impegno della società per la comunità locale e per la sostenibilità ambientale.