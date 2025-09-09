ARQUATA DEL TRONTO – Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi speciali per la nuova lottizzazione nella

frazione di Piedilama nel comune di Arquata del Tronto. Approvato il progetto di

fattibilità tecnica economica che ha un costo totale di progetto pari a 2.466.831,18 euro.

Sono previsti la riconfigurazione morfologica dei suoli, la realizzazione della rete viaria

(opere di sostegno, fondazione stradale, sottofondo, pavimentazione provvisoria), il

rinverdimento delle scarpate con idrosemina, la realizzazione di aree parcheggio con

grigliati erbosi, la realizzazione di cunette, cigli, cordoli e guard rail metallici, la costruzione

di una rete fognaria separata (acque bianche e nere), la predisposizione delle reti

telefoniche, illuminazione pubblica, elettrica e distribuzione gas e il rifacimento completo

della rete acquedottistica.

“La tragedia del 2016 ci ha insegnato quanto sia fondamentale ricostruire non soltanto le

case, ma anche le condizioni di vita in cui poter crescere, lavorare e ritrovarsi come

comunità- dichiara il commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli-La ricostruzione non cancella

le ferite, ma può trasformarle in una nuova speranza. Questo è un passo decisivo per

restituire dignità e prospettiva a una delle comunità più duramente colpite dal sisma.

Ringrazio la Regione Marche, l’Usr e il Comune per l’essenziale collaborazione”.

