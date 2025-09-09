MONTALTO DELLE MARCHE – Provengono da tutto il mondo i giovani che dal 7 al 13 settembre stanno animando il centro storico e le frazioni di Montalto delle Marche, in occasione di una prestigiosa masterclass internazionale che si svolge proprio nella città di Sisto V.

“PROGETTARE LA RIGENERAZIONE NELLE AREE INTERNE: DESIGN DEI SERVIZI E STRATEGIE COLLABORATIVE” è il titolo del corso, un laboratorio attivo e partecipato sulla rigenerazione urbana, proprio in un luogo in cui è in corso un’importante rigenerazione, grazie al progetto PNRR “Metroborgo MontaltoLab”. Il Comune di Montalto delle Marche è infatti impegnato in azioni di riqualificazione urbana, culturale, sociale ed economica che, oltre alla valorizzazione del patrimonio materiale, come la ristrutturazione di antichi palazzi o edifici in disuso, punta a diventare anche luogo di incontro, scambio di saperi e buone pratiche per studiosi, studenti e appassionati a temi che vanno dalla rigenerazione agli archivi, passando per la ricerca storico-artistica e la ricerca etnografica. La masterclass è quindi perfettamente coerente con gli obiettivi di “Metroborgo MontaltoLab”, che riesce a coniugare iniziative di rilievo internazionale e piccole realtà dell’entroterra, come Montalto delle Marche.

Tornando al corso: è finanziato da Italiadomani nell’ambito del progetto “Metaverso Raffaello”, finalizzato a offrire all’estero una visione complessiva della cultura italiana. Il progetto è guidato da POLIARTE, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona (capofila), in partenariato con l’Università degli Studi di Urbino, l’Accademia di Belle Arti di Urbino, il Conservatorio di Pesaro e il Conservatorio di Fermo e si avvale della collaborazione del Comune di Montalto delle Marche. L’organizzazione è curata dal team di Marchingegno. Nello specifico, la masterclass, a partire dall’analisi di casi studi e tematiche relative alla rigenerazione territoriale e sociale, intende fornire agli studenti abilità dell’ambito del design dei servizi che possano permettere loro di gestire le sfide complesse legate all’innovazione sociale delle aree interne. Grazie a un approccio laboratoriale, la masterclass permetterà agli studenti di apprendere lavorando direttamente sui due casi concreti individuati, i borghi storici di Porchia e di Patrignone, frazioni di Montalto. Nello specifico saranno chiamati a progettare in team azioni di riqualificazione e rigenerazione di spazi fisici disponibili adottando tecniche del design dei servizi e strategie di co-design. Il fine ultimo dei workshop sarà quello di co-progettare servizi innovativi per la rifunzionalizzazione di due spazi selezionati all’interno dei due borghi. Un’occasione di crescita e sviluppo per i partecipanti e per la comunità del luogo, quindi, ma anche un imperdibile strumento di valorizzazione del territorio in cui il corso si svolge, grazie alla presenza di professionisti e studenti da tutto il mondo che potranno esportare e replicare il modello di rigenerazione montaltese come pratica positiva.

