CASTIGNANO – Appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura domenica 14 settembre a Castignano con una suggestiva escursione che ci porterà tra vigne e cantine fino a San Bernardino per poi assistere nel pomeriggio alla Festa Zigana con Acquaragia Drom. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Nel corso di questa lunga estate il Festival dell’Appennino sta toccando tanti comuni del cratere sisma, dove porta appuntamenti che invitano alla partecipazione e alla condivisione nel segno della cultura e della valorizzazione dei nostri bellissimi territori. Una manifestazione il cui successo è legato alla qualità del programma e all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai quattro Bim coinvolti, che la promuovono e sostengono. La rinascita dell’Appennino centrale è legata non solo alla ricostruzione materiale, ma anche alla riparazione economica e sociale e, proprio a tale riguardo, recentemente a Castignano è stato approvato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dell’ex asilo di Ripaberarda, destinato a diventare un nuovo spazio per attività sociali e ricettive lungo il Cammino dei Cappuccini. Di questa vasta opera di riparazione fa parte anche il Festival dell’Appennino. Sostenerlo significa contribuire a far conoscere le nostre comunità e a tenere vive le tradizioni”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “L’appuntamento di Castignano, che unisce la cultura della vite e del vino, consolida il ruolo del Festival quale ambasciatore del nostro territorio. L’evento promuove un’offerta turistica esperienziale di qualità, che punta a valorizzare e a far conoscere le eccellenze enogastronomiche locali, vero cuore pulsante della nostra identità.”

Il Sindaco di Castignano Fabio Polini: “Il Festival dell’Appennino è una grande opportunità per far conoscere la bellezza dei nostri luoghi. Il turismo lento ci permette di attraversare il nostro territorio e far apprezzare i nostri scorci e i calanchi, potendo anche assaggiare alcuni prodotti tipici del luogo. E’ un’opportunità grande che fa si che il turista possa conoscere meglio i nostri luoghi per poterli apprezzare. Ringrazio il Commissario straordinario, il Bim, tutti gli stakeholders che si sono occupati di organizzare questo cammino e le cantine che ci faranno assaggiare le loro eccellenze. Ci sarà anche un bellissimo concerto. Speriamo che sia una giornata ricca e apprezzata da tutti i visitatori”.

Domenica 14 settembre il ritrovo per l’escursione è alle ore 9 a San Bernardino, trasferimento bus navetta con partenza alle ore 9.30 da Castignano. L’escursione è un percorso ha una difficoltà E, è lunga 9,68 km, con un dislivello di 432 mt e un tempo di percorrenza di circa 3,5 ore.

Le Cantine coinvolte sono: Scac Cantine di Castignano, Tenuta Spinelli di Spinelli Simone, Rocca di Castiglioni.

All’arrivo alle ore 13 a San Bernardino sarà possibile pranzare presso il punto ristoro cura dell’Associazione Culturale Amici di San Bernardino, Menù a 20 euro: Pasta salsiccia e pachino, Prosciutto arrosto al forno, Contorno, Dolce, Acqua, vino e caffè.

Alle ore 15.30 assisteremo alla Festa Zigana con concerto di Acquaragia Drom, gruppo storico della musica popolare italiana con all’attivo numerosi concerti in tutto il mondo, una miscela vibrante e ironica, di sicuro coinvolgimento, tra un saltarello molisano e un unza unza di stile balcanico, una serenata sinti e uno standard rock and rom dal profumo contadino nel loro originale stile.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

