ASCOLIPICENO – Venerdì 12 settembre alle ore 18, presso il Circolo ARCI Caciara, in via della Piazzarola 2 ad Ascoli, si terrà un incontro pubblico con Raffaela Baiocchi, ginecologa ascolana e coordinatrice medica di EMERGENCY a Gaza.

Voci da Gaza: l’esperienza diretta di Raffaela Baiocchi al Circolo ARCI Caciara.

Raffaela Baiocchi, impegnata da mesi sul campo, porterà la sua esperienza diretta a Gaza, dove si sta consumando una catastrofe umanitaria.

Secondo i dati diffusi da OXFAM, i bombardamenti israeliani hanno causato oltre 62.000 morti, di cui più di 18.400 bambinə, e più di 156.000 feritə (fonte: Ministero della Sanità palestinese). Il sistema sanitario è al collasso: il 94% degli ospedali della Striscia è stato colpito e oggi mancano strutture, attrezzature, medicinali e personale in grado di garantire cure essenziali alla popolazione.

In questo scenario, diverse organizzazioni umanitarie continuano a operare per fornire supporto alla popolazione palestinese. Tra queste, EMERGENCY, presente con la clinica di salute primaria di al-Quarara e con il sostegno all’Ambulatorio di al-Mawasi.

Quella di venerdì 12 settembre sarà l’occasione per ascoltare il racconto di chi vive e lavora quotidianamente accanto alla popolazione civile, rispondendo a domande e offrendo una prospettiva diretta su ciò che accade nella Striscia di Gaza e su ciò che si può fare, qui e ora, per supportare il popolo palestinese.

