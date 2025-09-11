L’incontro ha rappresentato un’utile e proficua occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato ed i vertici delle società sportive

ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di ieri il Questore della Provincia di Ascoli Piceno dott. Aldo Fusco, a seguito dell’inizio del campionato di calcio di serie C, che vede la partecipazione di diverse squadre con notevole seguito di tifosi, ha ricevuto i presidenti delle società di calcio “Ascoli Calcio 1898 F.C.”, dott. Bernardino Passeri e “U.S. Sambenedettese”, dott. Vittorio Massi.

L’incontro ha rappresentato un’utile e proficua occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato ed i vertici delle società sportive attraverso la condivisione di linee di azione e di intervento finalizzate alla gestione in sicurezza dei prossimi impegni dell’Ascoli Calcio e della Sambenedettese.

