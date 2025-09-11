Quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale, portando il fumetto a nuovi livelli di espressione artistica e intellettuale

ASCOLI PICENO – Torna dal 10 al 12 ottobre ad Ascoli Piceno LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da ELISABETTA SGARBI, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte.

La rivista linus, a cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, nasce a Milano e fa parte del tessuto culturale di questa città. Quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale, portando il fumetto a nuovi livelli di espressione artistica e intellettuale.

«La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità. Dall’umorismo di personaggi popolari come Geronimo Stilton e Rat-Man, al sarcasmo graffiante di Pera Toons e Makkox, alla satira educativa di Pinocchio, al Nome della Rosa, nelle parole di Eco e nei disegni di Manara, che ruota intorno alla comicità e al “riso”. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza. Un festival, citando ancora Eco, per ridere di una cosa serissima: i fumetti» dichiara Elisabetta Sgarbi.

Gli appuntamenti del festival si svolgono al Teatro Ventidio Basso. Info prenotazioni www.linusfestival.it.

Il 10 ottobre il festival si apre alla mattina con l’incontro, dedicato alle scuole primarie, tra il due volte Premio Strega SANDRO VERONESI e PERA TOONS, fumettista con più di cinque milioni di followers sui social e quasi 2 milioni di copie vendute tra tutti i suoi titoli, che uscirà il 7 ottobre con il nuovo “Missione Risata” (Tunué).

La sera il giornalista Luca Valtorta condurrà il dialogo con LEO ORTOLANI, celebre per la serie a fumetti Rat-Man. Segue il concerto “Pinocchio!”, progetto dell’ensemble artistico 19’40” (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Marcello Corti) con la voce narrante di FRANCESCO BIANCONI, i disegni live di DAVIDE TOFFOLO e l’accompagnamento musicale degli Esecutori di Metallo su Carta ensemble, direttore Marcello Corti.

L’11 ottobre alla mattina ELISABETTA DAMI, creatrice del personaggio Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi delle scuole per raccontare una delle figure più amate dai giovani lettori di tutto il mondo, un personaggio straordinario che, da oltre 25 anni, fa scoprire il piacere della lettura a milioni di bambine e bambini, in più di 52 lingue, con oltre 187 milioni di copie vendute.

Alle ore 17.00, alla Pinacoteca Civica, si inaugura la mostra “Il nome della rosa” di MILO MANARA, che arriva al festival alla vigilia dei suoi 80 anni (12 ottobre 1945). L’esposizione con le tavole della sua graphic novel, pubblicata da Oblomov Edizioni, ripercorrerà l’adattamento illustrato di uno dei romanzi più celebri della narrativa italiana. L’appuntamento assume un significato particolare perché cade in occasione dei 45 anni dall’uscita del celebre romanzo di Umberto Eco, offrendo al pubblico l’opportunità di rileggere l’opera in una nuova chiave visiva.

La sera si torna in teatro con il dialogo tra il maestro del fumetto Manara e il Premio Oscar NICOLA PIOVANI, moderato dal giornalista Luca Valtorta. Nicola Piovani si esibirà in un intervento musicale al pianoforte “Dedicato a Milo Manara”.

Il 12 ottobre il festival si conclude con il dialogo tra Sandro Veronesi e MAKKOX, fumettista e cartoonist, autore del programma “Propaganda Live” (La7), le sue vignette e storie umoristiche sono state pubblicate su Il Post, L’Espresso e attualmente su Il Foglio. A seguire, un intervento musicale di grande suggestione con PAOLO FRESU, tra i più importanti trombettisti jazz, e PIERPAOLO VACCA, maestro dell’organetto.

Di seguito il programma:

10 ottobre

Ore 10.00

Teatro Ventidio Basso – Per la scuola primaria

“A lezione con Pera Toons”

Saluti istituzionali: Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Donatella Ferretti (Assessore alla Pubblica Istruzione)

Con: Pera Toons, Sandro Veronesi

Ingresso gratuito su prenotazione

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

“Da Pinocchio a Rat-Man”

Saluti istituzionali: Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Nazzareno Cappelli (Presidente Fondazione Ascoli Cultura)

Dialogo: Leo Ortolani, Luca Valtorta

Concerto “Pinocchio!”

Legge e canta Francesco Bianconi

Disegna Davide Toffolo

Suonano gli Esecutori di Metallo su Carta ensemble

Direttore Marcello Corti

Prodotto da 19’40” con Gibilterra

Introduce: Elisabetta Sgarbi

Biglietto cortesia 5 euro

11 ottobre

Ore 10.00

Teatro Ventidio Basso – Per la scuola primaria

“A lezione con Geronimo Stilton”

Con Elisabetta Dami e Geronimo Stilton

Ingresso gratuito su prenotazione

Ore 17.00

Pinacoteca Civica

INAUGURAZIONE MOSTRA “Il nome della rosa” di Milo Manara

Intervengono: Francesca Filauri, Mario Andreose e Milo Manara

Introduce Elisabetta Sgarbi

Ingresso gratuito su prenotazione

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

“Buon compleanno Milo!”

Dialogo: Milo Manara e Nicola Piovani con Luca Valtorta

Intervento musicale “Dedicato a Milo Manara” di Nicola Piovani

Introduce Elisabetta Sgarbi

Biglietto cortesia 5 euro

12 ottobre

Ore 21.00

Teatro Ventidio Basso

“Buon compleanno Linus!”

Dialogo: Makkox con Sandro Veronesi

Concerto Paolo Fresu con Pierpaolo Vacca

Introduce Elisabetta Sgarbi

Biglietto cortesia 5 euro

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con IMARTS.

Con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, di Volvo Car Italia, di Grafica Veneta, del circolo Cultural-mente insieme, di Fondazione Ascoli Cultura e Ciaccio Arte.

Un ringraziamento a La Milanesiana e La nave di Teseo.

