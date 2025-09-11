Dal 2017 ad oggi la rete dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato ben 40 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino

OFFIDA – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino in via Giuseppe Ciabattoni a Offida.

L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution, avrà luogo dal 24 settembre al 29 ottobre, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps e dall’assessorato allo sport del Comune di Offida col sostegno della Banca del Piceno.

La partecipazione al corso è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 25 persone.

Il corso, che rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3495711408.

Dal 2017 ad oggi la rete dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato ben 40 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino.

In totale finora i corsi hanno registrato 909 iscrizioni con 340 ore di lezione erogate

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.