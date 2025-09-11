ASCOLI PICENO – La solidarietà parte dal Piceno per garantire dignità e diritto allo studio ai bambini di tutto il mondo. La Fondazione Open Mind, creata nel febbraio scorso dall’imprenditore ascolano Stefano De Angelis (presidente e Ceo di Giocamondo Study, società che opera nel settore dei viaggi studio a livello internazionale) proprio per cercare di garantire ai più piccoli un ambiente sicuro e dignitoso e opportunità educative concrete, attiva ora il primo grande evento solidale, in programma il prossimo 4 ottobre, per aiutare i bambini delle Filippine più vulnerabili, attraverso donazioni a sostegno di progetti abitativi e di istruzione, nel segno dell’innovazione sociale.

“Il nostro obiettivo prioritario come Fondazione – spiega Stefano De Angelis che ha voluto impegnarsi in prima persona in queste attività di solidarietà anche coinvolgendo il territorio ascolano – non è limitarci a raccogliere fondi, ma garantire che ogni contributo, ogni donazione, abbia un impatto misurabile e tangibile. Chi parteciperà all’evento del 4 ottobre non solo potrà contribuire alla causa, ma potrà anche conoscere nel dettaglio i progetti già avviati e, per chi vorrà, ci sarà poi anche la possibilità di verificare sul campo i risultati ottenuti col proprio sostegno prendendo parte a un viaggio nelle Filippine”.

L’EVENTO

L’evento speciale, dedicato alla promozione della cultura dell’inclusione, prevede una cena di gala all’Hotel Casale di Colli del Tronto (dalle ore 19:30) per una serata unica, ricca di momenti emozionanti, interventi significativi e intrattenimento di qualità con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità a sostenere i progetti di solidarietà della Fondazione Open Mind. Chi prenderà parte all’iniziativa, infatti, grazie alla quota di partecipazione contribuirà a sostenere la Fondazione nelle sue iniziative in corso (che saranno ampiamente illustrati) per aiutare i bambini fragili in tutto il mondo anche attraverso collaborazioni con associazioni locali e internazionali, come sta avvenendo per la promozione di progetti abitativi, comunità sostenibili e programmi di istruzione accessibili nelle Filippine insieme a SOS Children’s Village Philippines e Kalinga Philippines. Per partecipare alla cena con una donazione inviare (preferibilmente entro il 15 settembre) una mail a [email protected] o telefonare al numero 331.7615337. Oppure compilare il modulo attraverso il link: https://forms.gle/QJMqtQogbzCbty428

