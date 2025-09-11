Nell’occasione il pizza-chef Mirko Pietracci si è esibito con impasti gradevolissimi al palato e, soprattutto, con abbinamenti di gustosi sapori dei condimenti che hanno ricevuto entusiastici apprezzamenti

ASCOLI PICENO – La delegazione di Ascoli dell’Accademia Italiana della cucina ha celebrato il riconoscimento Unesco alla pizza napoletana.

È stata “la Scaletta” di Ascoli Piceno ad accogliere gli accademici guidati dal delegato Vittorio Ricci che ha sottolineato “l’importanza dell’ennesimo successo della cucina italiana, riconosciuto come il settimo tesoro italiano ad essere iscritto nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, vale a dire la dichiarazione, in data 7 dicembre 2017, di “patrimonio immateriale dell’umanità”, all’arte del pizzaiolo napoletano”.

Nell’occasione il pizza-chef Mirko Pietracci si è esibito con impasti gradevolissimi al palato e, soprattutto, con abbinamenti di gustosi sapori dei condimenti che hanno ricevuto entusiastici apprezzamenti come per il gustoso tiramisù di qualità e genuinità eccellenti, preparato dal fratello Piero.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.