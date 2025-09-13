Castelli: “Oltre 13mila cantieri sono stati chiusi, oltre 7 miliardi di euro sono stati liquidati alle aziende che hanno lavorato, altri 9mila cantieri sono al lavoro per la ricostruzione privata e più di 1500 sono in fase di apertura per la ricostruzione pubblica”

ASCOLI PICENO – Il “Rapporto 2025 sulla Ricostruzione sisma 2016” è stato consegnato il 12 settembre al Presidente

della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Commissario straordinario per la ricostruzione e la

riparazione. “Come nelle precedenti occasioni, ho potuto constatare l’attenzione autentica

e non rituale che il Capo dello Stato riserva da sempre alle comunità ferite dalla sequenza

sismica del 2016 e a quei territori del centro Italia in cui – ha commentato il commissarioStiamo accompagnando la ricostruzione degli edifici con la riparazione socio-economica”.

Il Rapporto 2025 porta come titolo “Dal cratere un modello: il Laboratorio Appennino

centrale”. Una sintesi dell’impegno condiviso da Governo, Regioni e Comuni coinvolti dalla

sequenza sismica, “per ridare futuro a una delle aree interne del Paese dove rinascere è

possibile, nonostante la coincidenza della crisi sismica, della fragilità idrogeologica

accentuata dal cambiamento climatico e della crisi demografica che segna tutto il Paese,

ma soprattutto le aree più fragili” aggiunge il Commissario. E continua: “Molto è stato

fatto, molto resta da fare, ma negli ultimi due anni siamo riusciti a sbloccare molte

situazioni complesse che avevano rallentato la ricostruzione. Finalmente le gru hanno

preso il posto delle macerie ad Amatrice; due progetti innovativi, all’attenzione

dell’ingegneria antisismica internazionale stanno guidando la ricostruzione di Arquata del

Tronto e Castelluccio di Norcia; abbiamo finalmente sbloccato il centro storico di

Camerino, il più colpito dell’intero cratere. Dopo troppe false partenze del passato

possiamo dire che è avvenuto un cambio di passo: oltre 13mila cantieri sono stati chiusi,

oltre 7 miliardi di euro sono stati liquidati alle aziende che hanno lavorato, altri 9mila

cantieri sono al lavoro per la ricostruzione privata e più di 1500 sono in fase di apertura

per la ricostruzione pubblica. Ho avuto modo di rappresentare al Capo dello Stato la vitalità

delle comunità dell’Appennino centrale – ha concluso il Commissario – e il vigore delle

donne e degli uomini impegnati a costruire il futuro del loro territorio, ricco di storia, arte,

cultura e bellezze naturali e di un indomito spirito imprenditoriale. Un piccolo grande

motore a disposizione dell’Italia intera”.

