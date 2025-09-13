ASCOLI PICENO – Il “Rapporto 2025 sulla Ricostruzione sisma 2016” è stato consegnato il 12 settembre al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Commissario straordinario per la ricostruzione e la
riparazione. “Come nelle precedenti occasioni, ho potuto constatare l’attenzione autentica
e non rituale che il Capo dello Stato riserva da sempre alle comunità ferite dalla sequenza
sismica del 2016 e a quei territori del centro Italia in cui – ha commentato il commissarioStiamo accompagnando la ricostruzione degli edifici con la riparazione socio-economica”.
Il Rapporto 2025 porta come titolo “Dal cratere un modello: il Laboratorio Appennino
centrale”. Una sintesi dell’impegno condiviso da Governo, Regioni e Comuni coinvolti dalla
sequenza sismica, “per ridare futuro a una delle aree interne del Paese dove rinascere è
possibile, nonostante la coincidenza della crisi sismica, della fragilità idrogeologica
accentuata dal cambiamento climatico e della crisi demografica che segna tutto il Paese,
ma soprattutto le aree più fragili” aggiunge il Commissario. E continua: “Molto è stato
fatto, molto resta da fare, ma negli ultimi due anni siamo riusciti a sbloccare molte
situazioni complesse che avevano rallentato la ricostruzione. Finalmente le gru hanno
preso il posto delle macerie ad Amatrice; due progetti innovativi, all’attenzione
dell’ingegneria antisismica internazionale stanno guidando la ricostruzione di Arquata del
Tronto e Castelluccio di Norcia; abbiamo finalmente sbloccato il centro storico di
Camerino, il più colpito dell’intero cratere. Dopo troppe false partenze del passato
possiamo dire che è avvenuto un cambio di passo: oltre 13mila cantieri sono stati chiusi,
oltre 7 miliardi di euro sono stati liquidati alle aziende che hanno lavorato, altri 9mila
cantieri sono al lavoro per la ricostruzione privata e più di 1500 sono in fase di apertura
per la ricostruzione pubblica. Ho avuto modo di rappresentare al Capo dello Stato la vitalità
delle comunità dell’Appennino centrale – ha concluso il Commissario – e il vigore delle
donne e degli uomini impegnati a costruire il futuro del loro territorio, ricco di storia, arte,
cultura e bellezze naturali e di un indomito spirito imprenditoriale. Un piccolo grande
motore a disposizione dell’Italia intera”.
