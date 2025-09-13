Ricordiamo che le stringenti norme sanitarie hanno ridotto la presenza degli animali, da sempre attrazione principale per grandi e piccini, ma, grazie all’impegno di tutti, è stata garantita un’offerta qualificata e variegata

CASTEL DI LAMA – Castel di Lama ha archiviato la 29à edizione della Fiera del SS Crocifisso. Tante presenze, 77 espositori, 5 associazioni, lo stand dell’istituto Ulpiani, 45 volontari (compresi come da tradizione i consiglieri di maggioranza) e spettacoli partecipati ogni sera.



“Quella appena conclusa è stata un’edizione intensa e ricca di emozioni – commenta l’assessore Loredana Zappacosta – La grande affluenza di visitatori, soprattutto sabato e domenica, ci ripaga visto il grande lavoro e le sempre maggiori difficoltà dal punto di vista economico e sanitario. Per il futuro auspichiamo una maggiore sinergia con l’AST, che consenta una partecipazione più ampia degli allevamenti e delle attività zootecniche, nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti”.

Ricordiamo che le stringenti norme sanitarie hanno ridotto la presenza degli animali, da sempre attrazione principale per grandi e piccini, ma, grazie all’impegno di tutti, è stata garantita un’offerta qualificata e variegata.

L’Amministrazione ringrazia la Coldiretti, l’Associazione Allevatori dell’Umbria e delle Marche, il Consorzio Apistico Ascoli-Fermo e l’ACAP, per la presenza di quindici allevamenti e degli animali di bassa corte. Particolarmente significativa anche la partecipazione degli espositori: molti nuovi, sia nel settore dei mezzi agricoli sia nelle produzioni tipiche. L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di valorizzare e caratterizzare sempre di più la Fiera del SS Crocifisso, affiancando espositori specializzati ai settori food e ad altre aree tematiche.



“Un grazie speciale alle associazioni del territorio – aggiunge Zappacosta – che organizzano eventi e abbelliscono l’area espositiva decorando le rotoballe, e ai volontari, vero cuore pulsante della Fiera”.

“Sono estremamente orgoglioso di questa squadra magnificamente coordinata dall’assessore Zappacosta – conclude soddisfatto il sindaco Mauro Bochicchio – che ha fatto miracoli per sopperire ad alcune mancanze. Vorrei sottolineare che questa fiera non vive di contributi pubblici, ma rimane importantissima per il nostro Comune che investe circa 60.000 euro. Siamo già al lavoro per il prossimo anno, quello dei 30 anni, un grande risultato per la nostra comunità”.

