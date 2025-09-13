Titolare di convenzione a Force e con studio secondario a Comunanza, Di Domizio ha dato all’Ast la propria disponibilità a coprire la carenza che si sarebbe creata a Montemonaco

MONTEMONACO – Nuovo medico di medicina generale per Montemonaco: dal prossimo giovedì 2 ottobre apre il proprio ambulatorio nel comune del distretto sanitario di Ascoli il dottor Maurizio Di Domizio. Titolare di convenzione a Force e con studio secondario a Comunanza, Di Domizio ha dato all’Ast la propria disponibilità a coprire la carenza che si sarebbe creata a Montemonaco dal primo ottobre successivamente al termine, dal 30 settembre, dell’incarico provvisorio da parte del medico di base Alfredo Andreis. Per la scelta del nuovo mmg, al fine di agevolare il più possibile i cittadini evitando loro di recarsi all’ufficio anagrafe assistiti dell’ospedale ‘Mazzoni’, l’Ast di Ascoli metterà a disposizione due unità di personale amministrativo che tra la fine del mese di settembre e il primo ottobre (e in eventuali giorni successivi) si recheranno a Montemonaco, nell’ambulatorio del medico di medicina generale messo a disposizione dal Comune, per l’erogazione del servizio.

Maurizio Di Domizio riceve a Montemonaco, dal prossimo 2 ottobre, tutti i giovedì dalle 10 alle 13. Negli altri giorni riceve, invece: il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 10 alle 13 a Comunanza, il lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 a Force.

“La nostra priorità – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è quella di non fare rimanere gli assistiti di alcun comune senza medico di medicina generale. Ci siamo subito attivati per Rotella e abbiamo fatto la stessa cosa anche per Montemonaco. In egual modo, per agevolare il più possibile i cittadini di Montemonaco evitando loro di doversi spostare per raggiungere l’ufficio dell’anagrafe assistiti all’ospedale di Ascoli, metteremo a disposizione due amministrativi dell’azienda che si recheranno sul posto per permettere alle persone di fare la scelta del nuovo medico. Ringrazio anche il sindaco di Montemonaco per averci messo a disposizione il luogo dove poter offrire questo servizio”.

“Siamo contenti – prosegue il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti – di essere riusciti a trovare una soluzione anche per gli assistiti di Montemonaco che in questo modo avranno assicurata l’assistenza primaria. Ringrazio il dottor Andreis per aver garantito in questo comune, fino ad ora, la propria presenza, e ringrazio il dottor Di Domizio per aver dato la propria disponibilità ad aprirci un proprio ambulatorio da ottobre. Sempre a Montemonaco rimane attivo l’ambulatorio infermieristico con l’infermiere di comunità”.

“Un ringraziamento speciale va al governatore Acquaroli, al direttore generale dell’Ast Maraldo e alla direttrice del distretto sanitario Picciotti – conclude il sindaco di Montemonaco, Francesca Grilli -, che con impegno e determinazione hanno saputo trovare una soluzione per assicurare questo servizio fondamentale per la nostra comunità, nonostante la nota carenza di medici che accomuna molte realtà. Esprimiamo una profonda gratitudine al dottor Andreis per averci accompagnati con professionalità e dedizione fino a questo momento. Formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al dottor Di Domizio e lo ringraziamo per aver accolto e sostenuto la scelta di Montemonaco. La collaborazione e l’impegno di tutti sono stati preziosi per garantire la continuità di questo importante presidio sanitario nel nostro territorio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.