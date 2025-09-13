ASCOLI PICENO – Di seguito la nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento Ascolimpiadi in programma nei giorni 12/13/14 settembre 2025 Piazza del Popolo e Piazza Arringo
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 579 dell’11 settembre 2025 si dispone
Trenini Turistico – Minibus Elettrico
dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 13 settembre p.v.
- la sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del minibus elettrico della ditta Robles interferenti con la Piazza del Popolo ( evento “Silenzio”)
dalle ore 16:00 del giorno 12 settembre p.v. e fino alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2025
- la sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del minibus elettrico della ditta Robles interferenti con Via del Trivio , Piazza del Popolo,Piazza Arringo, Piazza Simonetti.
dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 13 settembre p.v.
- lo spostamento del capolinea del minibus elettrico ditta Robles da Corso G. Mazzini a Cso Trieste civ. 28 a 22 ( Bottega del Terzo settore) ;
- lo spostamento della fermata del trenino turistico ditta Giocamando in Piazza Roma lato nord
- adiacenza monumento : si precisa che sabato 13 settembre 2025 dalle ore 18:00 fino al termine della sfilata olimpionica, Piazza Arringo non potrà essere utilizzata.
Divieto di sosta con rimozione coatta
- Piazza Roma tutti i lati ( esclusi stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici) divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2025 : il lato ovest in adiacenza al monumento, verrà riservato alla sosta veicoli organizzatori , il lato nordest per transito e relativa fermata trenino turistico Giocamando.
- Via XX Settembre divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2025 , riservando gli spazi alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità;
- Piazza Simonetti divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2025, esclusi stalli di sosta riservata ai veicoli della Prefettura.
- Corso Trento e Trieste tratto dal civ. 22- 28 divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 16:00 del giorno 13 settembre 2025 e fino alle ore 24:00 del giorno 14 settembre 2025, riservando gli spazi alla fermata e alla sosta minibus-elettrico ditta Robles : si autorizza il minibus-elettrico a percorrere un tratto di Corso Trento e Trieste in senso contrario rispetto a quello di marcia , all’altezza dell’intersezione con Via A.Ceci, al fine di raggiungere il capolinea .
Interdizione veicolare
- dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 14 settembre 2025 e comunque fino a cessata esigenza, interdizione alla viabilità veicolare ( esclusi veicoli organizzatori, trenino turistico Giocamando, veicoli autorizzati al servizio presso la Prefettura) in Piazza Roma , Via XX Settembre , Piazza Simonetti con deviazione del traffico veicolare in Via Pretoriana.
- dalle ore 17:30 del giorno 13 settembre 2025 e fino a cessata esigenza , temporanea interdizione alla viabilità veicolare nelle strade interessate al passaggio della Sfilata Olimpionica.
