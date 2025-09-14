Il momento più importante della giornata è l’asta di beneficienza, in cui vengono messi in palio giochi da tavolo donati da associati e non. Parte del ricavato dell’asta viene successivamente devoluto all’associazione Antonio De Meo di Castel di Lama

CASTEL DI LAMA – Un intero mondo da scoprire, quello dei giochi da tavolo e giochi di ruolo, importante soprattutto in un’epoca dove la tecnologia è ormai dominante. Un modo per aggregare appassionati e curiosi e vivere dei momenti sia divertenti sia educativi.

Questo è l’obbiettivo del Lama Comics – come testimonia Gianluca, uno degli organizzatori -. Un evento organizzato dall’associazione The Rolling Gamers, in collaborazione con il Comune di Castel di Lama ed altre associazioni provenienti da tutte le Marche, tra cui anche le locali Spazio Ludico e Gilda Picena.

Il momento più importante della giornata è l’asta di beneficienza, in cui vengono messi in palio giochi da tavolo donati da associati e volontari. Parte del ricavato dell’asta viene successivamente devoluto all’associazione Antonio De Meo di Castel di Lama, che si occupa di fornire scorte alimentari e vestiario alle persone più bisognose.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.