ASCOLI PICENO – Una vittoria meritata e importante quella conquistata dall’Ascoli sul Perugia nella gara della 4° giornata del campionato di Serie C, girone B; Al termine le voci dei protagonisti in sala stampa. Il vice allenatore del Picchio, Giuseppe Agostinone, ha commentato la seconda vittoria esterna dei bianconeri:

“Complimenti ai ragazzi, che hanno interpretato in modo ottimale la gara, siamo stati sempre in partita. È stato difficile perché di fronte avevamo un’ottima squadra, i ragazzi si sono comportati egregiamente. Oggi chi è stato schierato dall’inizio ha riposto presente, abbiamo ventidue titolari, oltre ai portieri, sono tutti determinanti e indispensabili. Si è visto un grande gruppo, tutti si sono aiutati e per noi questo è un grande motivo di orgoglio”.

L’Ascoli è l’unica squadra del girone B a non aver subìto gol: “La nostra fase di non possesso è determinata dalla fase di possesso, ci sono pro e contro perché devi essere bravo a palleggiare. La fase difensiva la determinano non solo i difensori e i due davanti alla difesa, ma soprattutto i quattro davanti che fanno un lavoro sporco, oggi si sono sacrificati e a trarne beneficio è stato il resto della squadra. La fase difensiva parte dagli attaccanti e quella offensiva dal portiere”.

Sui tifosi: “Ascoli è una piazza di serie A, ce la dobbiamo tenere stretta, noi ricerchiamo sempre la prestazione perché, nella maggior parte dei casi, se giochi bene il risultato arriva, siamo contentissimi di aver fatto felici i nostri tifosi”.

In chiusura la dedica: “Dedichiamo la vittoria al Presidente Passeri, alla proprietà, ai tifosi e al Mister, nostro condottiero, che oggi era in tribuna”.

Gabriele Pagliai, autore del gol del raddoppio bianconero, ha commentato nella sala stampa del Curi il successo dell’Ascoli e la sua prima rete in bianconero:

“E’ una gioia immensa davanti a un pubblico così. Era importante vincere, dovrò offrire una cena a Chakir, che è stato altruista e mi ha messo nelle condizioni per fare gol. Ero lo scorso anno al Picerno con Mister Tomei e conosco a memoria quello che chiede, sono a disposizione di mister e sua e della squadra, quando vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo, come è successo oggi Ad Ascoli mi trovo benissimo, ho trovato un gruppo fantastico che mi ha messo a mio agio e mi ha agevolato in campo”.

I bianconeri riprenderanno gli allenamenti al Picchio Village oggi, alle ore 16. Squadra e staff tecnico inizieranno la preparazione alla prossima trasferta, la seconda consecutiva, in programma sabato prossimo all’ ‘Armando Picchi’ con il Livorno (calcio d’inizio alle 15). La settimana di lavoro proseguirà martedì, mercoledì e giovedì con un allenamento quotidiano, sempre alle 16:00. Venerdì alle ore 10 è fissata la rifinitura prima della partenza per la Toscana.

