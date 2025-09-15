ASCOLI PICENO – Ancora pari e patta.
L’Atletico Ascoli pareggia a Notaresco per 1-1 nel pomeriggio di domenica 14 settembre, seconda giornata del campionato di serie D, girone F.
Partita dalle poche emozioni fra ascolani e abruzzesi.
Bianconeri in vantaggio con Maio nel primo tempo, nella seconda frazione pareggia Andreassi. La partita scivola fino all’1-1 finale.
Secondo pareggio di fila per gli uomini di mister Simone Seccardini.
Di seguito il tabellino completo
NOTARESCO: Boccanera, Taddei (33’st Palazzese), Pjetri, Arrigoni, Zancocchia, Forcini (1’st Cisse), Di Cairano, Di Sabatino (1’st Andreassi), Infantino (45’st Buonavoglia), Pistillo, Quacquarelli. A disp. Perri, Rufini, Pierantozzi, Scarpantonii, Gramenzi. All. Vagnoni
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, De Santis, Nonni (14’st Feltrin); Bucco, Forgione (14’st Muro), Vechiarello, Coppola (14’st Sbrissa), Sardo; Maio (33’st Didio), Belloni (23’st Minicucci). A disp. Galbiati, D’Alessandro, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini
Reti: 28’pt Maio, 10’st Andreassi
