ASCOLI PICENO – In base all’ Ordinanza speciale n. 98 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decretolegge n. 76 del 2020 “Finanziamento ed integrazione degli interventi di messa in sicurezza

e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali provinciali e comunali”, sono stati

approvati alcuni interventi di messa in sicurezza a favore di importanti tratti della viabilità.

Nel dettaglio sono stati approvati gli interventi per la strada Mezzina, per i lavori per il

ripristino del corpo stradale al km 12+800 per un contributo pari a il contributo pari a

582.513,00 euro (soggetto attuatore: provincia di Ascoli), per la S.P.178 Del Monte per i

lavori per il ripristino dell’opera ubicata dal km 4+200 al km 5+200 per un totale di

80.565,59 euro n(soggetto attuatore: provincia di Ascoli) e per la SP 37 “Lavori per il

ripristino dell’opera d’arte ubicata al km 5+500 “ dove l’attuatore è la Provincia di Teramo,

dove il contributo è pari a 168.610,00 euro.

Soddisfazione da parte del commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli, che sottolinea come “La

sicurezza delle infrastrutture viarie nelle aree del cratere sismico rappresenta una priorità

assoluta. Dopo gli eventi del 2016-2017, molte strade hanno subito danni strutturali che

hanno compromesso non solo la viabilità, ma anche la quotidianità delle comunità locali e

la ripresa delle attività economiche. Questi lavori sono fondamentali per assicurare

collegamenti rapidi, sicuri ed efficienti, indispensabili sia per i cittadini sia per il sistema dei

soccorsi. La ricostruzione non riguarda solo edifici e scuole, ma anche le reti di connessione

che tengono unite le nostre comunità. Proseguiremo con determinazione su questa strada,

perché la rinascita dei territori passa anche attraverso infrastrutture solide, sicure e

moderne. Ringrazio i presidenti delle Regioni, i presidenti delle Province e i tecnici per la

loro efficace collaborazione»

