FORCE – Sabato 20 settembre alle ore 15, con ritrovo in via Martiri d’Ungheria a Force, si svolgerà il nono appuntamento del progetto “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”, promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e del Pio Istituto dei Sordi, e con il patrocinio del Comune di Force.

I partecipanti saranno accompagnati in un coinvolgente itinerario urbano intitolato “Alla scoperta del borgo di Force”, che prenderà avvio dal monumento ai caduti, opera dello scultore Aldo Sergiacomi, per poi proseguire alla scoperta di monumenti, strutture storiche, musei come il Museo del Rame e il Museo Sistino di arte sacra, oltre alle chiese cittadine, tutti autentici tesori architettonici e spirituali che sapranno stupire i presenti.

La partecipazione è gratuita ma limitata a 70 persone; per prenotarsi è sufficiente inviare un messaggio con nome e cognome al numero 3939365509.

Per favorire l’inclusione, è previsto il servizio di interpretariato LIS, grazie alla collaborazione con Sorda Picena Sociale e l’Ente Nazionale Sordi di Ascoli Piceno/Fermo.

L’iniziativa rientra nel progetto “Percorsi culturali Piceni”, che ha già coinvolto 232 persone in otto tappe realizzate nei comuni di San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Massignano, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Offida (con due eventi) e Grottammare. L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 27 settembre ad Appignano del Tronto.

