ASCOLI PICENO – Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Perugia-Ascoli, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, ha osservato quanto segue.

al 17’ st, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte; al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte.

Pertanto “delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori. Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

Nel Livorno, prossimo avversario dei bianconeri, non ci sarà il difensore Noce, espulso al 7’ pt del match con la Vis Pesaro “per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete”. Una giornata di squalifica per lui.

Sulla panchina labronica sarà assente il vice di Mister Formisano, Valerio Pignataro, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica inflittegli dal Giudice Sportivo a seguito dell’espulsione di sabato scorso.

