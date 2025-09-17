ASCOLI PICENO – “La SSDRL Calcio Atletico Ascoli informa che, nell’ambito della rinnovata e proficua collaborazione con l’Ascoli Calcio 1898 FC, si è deciso di procedere con interventi di manutenzione straordinaria al terreno di gioco dello stadio Cino e Lillo Del Duca, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e assicurarne la funzionalità per l’intera stagione sportiva. Tali interventi comporteranno la temporanea indisponibilità dell’impianto nel fine settimana in arrivo”.

Così in una nota diffusa il 17 settembre l’Atletico Ascoli: “Pertanto, la gara in programma domenica 21 settembre alle ore 15 contro la SSC Ancona si disputerà a porte chiuse presso lo Stadio Comunale di Castel di Lama (Via Tevere), come stabilito dall’ordinanza sindacale 20 del 16 settembre 2025. Consapevoli del disagio arrecato ai nostri abbonati, desideriamo esprimere la nostra gratitudine: ogni abbonato avrà diritto a un accredito omaggio da destinare a una persona di propria scelta per la gara del 28 settembre contro l’Ostia Mare”.

Le modalità per usufruire dell’accredito saranno comunicate nei prossimi giorni.

