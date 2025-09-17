CASTEL DI LAMA – La cooperativa sociale Ama Aquilone, da sempre impegnata nella tutela delle persone fragili e nella promozione del benessere sociale, organizza – in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno– un evento formativo online dal titolo: “Dipendenze da gioco d’azzardo: per un approccio multidisciplinare e di rete tra Diritto e Salute”, in programma giovedì 25 settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30.

L’incontro si propone di approfondire il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo, non solo come emergenza sanitaria, ma anche come problematica legale, sociale e relazionale.



Obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire un dialogo concreto e operativo tra professionisti del mondo giuridico e della salute mentale, promuovendo prassi condivise e integrate nella presa in carico delle persone e delle famiglie coinvolte.

Interverranno:

Avv. Paolo Travaglini , Presidente COA di Ascoli Piceno – Saluti istituzionali

Avv. Gianpaolo Di Marco – Analisi del fenomeno del sovraindebitamento legato al gioco d’azzardo

Dott.ssa Fabiana Faiella , Medico Psichiatra – SERD Ascoli Piceno – Diagnosi e trattamento della dipendenza da gioco

Dott.ssa Maria Aureli , Assistente Sociale e Referente Ama Aquilone – Servizi dedicati a persone e famiglie

Il Convegno si svolgerà interamente in modalità online. L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, è accreditata ai fini del riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati. Un’occasione preziosa per rafforzare le sinergie tra i diversi attori del territorio e affrontare in maniera più efficace e coordinata una dipendenza che continua a colpire individui, famiglie e comunità.

L’evento formativo rientra nel progetto del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast Ascoli Piceno, finanziato da Regione Marche e gestito dalla cooperativa Ama Aquilone.

Per info e prenotazioni: E [email protected] / M 392 4197983

