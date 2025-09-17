ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale per in occasione della “Giornata senza auto” prevista per il giorno 21 settembre 2025.
Con l’Ordinanza dirigenziale 600 del 17 settembre 2025 si dispone di regolamentare la circolazione stradale come di seguito nelle vie e negli orari sotto indicate nel giorno di domenica 21 settembre 2025:
dalle ore 08:00 alle ore 18:00
- Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via XX settembre, C.so Trento e Trieste, piazza F.Simonetti (fatta eccezione per stalli disabili, Provincia, Prefettura), via A.Ceci, via Vidacilio, via D’Ancaria e piazza S.Maria Intervineas;
dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Interdizione alla viabilità veicolare sulle vie di cui al punto precedente.
