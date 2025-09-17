ASCOLI PICENO – Domenica 21 settembre si terrà ad Ascoli Piceno l’iniziativa “Percorsi di arte e cultura”, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Simonetti. Si tratta di una passeggiata guidata nel cuore del centro storico, pensata per riscoprire i luoghi della cultura cittadina attraverso un itinerario che ne racconta la storia, l’evoluzione e il valore artistico. A condurre il gruppo sarà una guida turistica abilitata, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio affascinante tra piazze, palazzi, chiese e angoli meno noti ma ricchi di significato.

La manifestazione si svolge in occasione della Settimana Europea della Mobilità, una campagna promossa dalla Commissione Europea che ogni anno, dal 16 al 22 settembre, invita cittadini e istituzioni a riflettere sull’importanza di muoversi in modo sostenibile. Camminare è una delle forme più semplici ed efficaci di mobilità attiva: non solo fa bene alla salute, ma permette di vivere la città in modo più consapevole, di osservare ciò che ci circonda con occhi nuovi e di creare un legame più profondo con il territorio.

L’iniziativa coincide anche con la Giornata di chiusura al traffico del centro storico, offrendo un’occasione ideale per godere della bellezza di Ascoli Piceno senza l’interferenza delle auto, in un’atmosfera più silenziosa e autentica.

“Percorsi di arte e cultura” è promossa dal Circolo Acli Oscar Romero ASD APS e da U.S. Acli Marche APS. La partecipazione è gratuita, ma limitata a un massimo di 100 persone. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509, indicando nome, cognome, data e luogo dell’evento.

Un’opportunità per camminare, conoscere, respirare la storia e vivere la città in modo nuovo.

