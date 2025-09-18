ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli.
A partire dal giorno 29 settembre 2025 al 03 ottobre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00 in Via B. Cairoli 45, la D’Addazio Noleggi srl procederà a lavori di radiotelefonia mobile su tetto del fabbricato, come da Ordinanza Dirigenziale nr. 550 del 02/09/2025 e Ordinanza Dirigenziale nr. 574 del 09/09/2025.
Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 13 alle 15 dei giorni dal 29 settembre 2025 al giorno 3 ottobre 2025.
Via B. Cairoli nr. 45 adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e sosta:
– interdizione del transito veicolare
– transito pedonale garantito con un percorso di ampiezza utile non inferiore a mt. 1,50.
