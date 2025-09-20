Livorno-Ascoli, le formazioni ufficiali

ORE 15

Match della quinta giornata del girone B di Serie C.

I bianconeri scendono in campo al Picchi di Livorno con il consueto 4-2-3-1, ancora Gori al centro dell’attacco, torna titolare Del Sole.

Il Livorno è reduce da tre ko consecutivi, e una sconfitta pesante contro la Vis Pesaro per 3-0.

In panchina tutti e tre gli ex bianconeri, Dionisi, Odjer e Haveri.

Al termine della vittoria dei bianconeri sul Livorno, il vice di Mister Tomei, Giuseppe Agostinone, ha commentato così il 3-0 del Picchi:

“Alla vigilia avevamo detto che sarebbe stata una sfida molto difficile perché il Livorno era reduce da tre sconfitte e perché è una squadra di valore, con grandi individualità, ma i ragazzi hanno interpretato alla grande la gara facendo le cose provate in allenamento. Il risultato sarebbe potuto essere più rotondo, ma, allo stesso tempo, ci sono cose da migliorare come il palleggio e la lettura di alcune situazioni. Siamo orgogliosi perché stiamo sempre sul pezzo e pronti a migliorarci sempre più.

E’ normale che quando vai subito in vantaggio di due gol, l’avversario perde gli equilibri e, in poco tempo, l’aspetto strategico e tattico va in secondo piano. Curado, Gori e D’Uffizi sono per noi calciatori importanti, come tutti gli altri, abbiamo ventidue titolari fra i giocatori di movimento, tre portieri e ciascuno può dare una grande mano. Oggi anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto e ha dato una grande mano; in questo gruppo chi viene chiamato in causa si mette subito a disposizione di staff e compagni. Anche oggi non abbiamo subìto gol, la fase di non possesso parte dagli attaccanti, che fanno un gran lavoro e a beneficiarne è tutta la squadra.

Quello di oggi è un gran risultato, frutto di una grande prestazione, ci sono ampi margini di miglioramento. Come ho già detto dopo Perugia, la vittoria è dedicata a Mister Tomei, il nostro condottiero, al Presidente, che era in tribuna, al gruppo squadra e ai nostri tifosi, che hanno gioito da casa”

Livorno (3-4-2-1): Seghetti; Nwachukwu, Monaco (46′ Baldi), Gentile; Mawete (46′ Odjer), Welbeck, Hamlili (46′ Ghezzi), Antoni; Marchesi (59′ Biondi), Cioffi; Di Carmine (84′ Dionisi). A disposizione: Tani, Ciobanu, Haveri, Calvosa, Marinari, Peralta, Malva, Panaioli, Panattoni. All. Formisano

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani (71′ Bando), Milanese (71′ Ndoj); Del Sole (46′ Pagliai), Rizzo Pinna, D’Uffizi (71′ Palazzino); Gori (54′ Chakir). A disposizione: Brzan, Barosi, Silipo, Corazza, Menna, Cozzoli, Rizzo, Corradini All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Gauzolino di Torino

Reti: 5′ Curado, 7′ Gori, 38′ D’Uffizi

Note: angoli 1-5; ammoniti Hamlili, Milanese, Mawete, Cioffi; recupero 3’+5′; spettatori 3.294

CRONACA DEL MATCH

95′ fine del match

90′ Assegnati cinque minuti di recupero

90′ Destro di Cioffi, para Vitale

69′ Riprende il gioco

67′ Cooling break al Picchi

65′ Guiebre! Seghetti si salva in angolo

62′ AMMONITO CIOFFI

57′ Ci prova Marchesi da fuori, Vitale blocca

46′ Iniziata la ripresa

45′ protesta dei tifosi locali, si svuota la Curva Nord

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

38′ GOL ASCOLI TIRO DI destro dal limite di D’Uffizi per il tris bianconero

35′ AMMONITO HAMLILI

24′ Cooling break

21′ Di Carmine! Colpo di testa su cross di Gentile fuori di poco

19′ Colpo di testa di Gori, blocca Seghetti

16′ Cioffi, tirocross insidioso attraversa tutta l’area di rigore

7′ Gol Ascoli. Stop in area di Gori che si gira tra due e infila con un preciso mancino rasoterra sul secondo palo.

4′ GOl Ascoli, cross teso dalla sinistra e inserimento in tuffo di testa di Curado da lontano in torsione infila in rete

1′ bianconeri che dominano il gioco

0′ inizia il match

