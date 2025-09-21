ASCOLI PICENO – Una sconfitta che lascia un po’ di amarezza ma con uno sguardo rivolto subito al prossimo impegno.

L’Atletico Ascoli ha perso 2-1 contro l’Ancona, a Castel di Lama, match valido per il girone F di serie D, disputatosi a porte chiuse.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini in sala stampa, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club bianconero: “Nel primo tempo abbiamo sprecato molto e non si può non concretizzare a questi livelli e contro un avversario del genere. Sul primo goal siamo stati ingenui che ha portato al vantaggio ospite. Dopo questo sbandamento siamo tornati squadra ma un’altra leggerezza ha permesso il raddoppio dell’Ancona. Ci abbiamo provato fino alla fine e dopo aver accorciato con Maio potevamo portare almeno il pareggio. Questa sconfitta brucia molto per aver perso in una maniera insolita per noi. Per mercoledì, contro il Termoli, dobbiamo allenarci bene e dare battaglia in Molise. L’Ancona oggi ha fatto la partita che doveva fare e ho fatto i complimenti ai giocatori avversari ma abbiamo sciupato troppo a livello emotivo e qualitativo quello che abbiamo creato, peccato”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.