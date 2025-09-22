La gara è valida per la 6° giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, ed è in programma martedì 23 settembre, alle ore 20 e 45 al Del Duca

ASCOLI PICENO – Alla vigilia del match contro il Pineto della 6° giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma martedì 23 settembre, alle ore 20:45 al Del Duca, parla il tecnico bianconero Mister Tomei.

Ad arbitrare il match sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Gli Assistenti sono Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Sebastian Petrov di quella di Roma 1.

Mister Tomei è pronto alla seconda partita in tre giorni, dopo la vittoria sul Livorno arriva un Pineto reduce dalla sconfitta per 3 a 2 in casa contro la Juventus Next Gen. Gli abruzzesi sono a 8 punti in classifica frutto di due vittorie e due pareggi, con sette gol realizzati e 5 subiti.

“La squadra sta recuperando, Oviszach non è ancora a disposizione sarà l’unico assente. A Livorno diciamo che sapevamo le insidie, ma siamo stati bravi a renderla subito sul piano giusto. I due gol fatti subito ci hanno permesso di gestire bene la partita in modo maturo. Non è detto che se vai in vantaggio di due reti stai tranquillo. Coscienti del pericolo che ci ha permesso di gestire al meglio la gara con la massima attenzione”.

“Corradini, sta bene, ma come tutti quelli che sono arrivati alla fine del mercato deve ancora inserirsi bene nei meccanismi. Lavora con massima serietà”.

La miglior difesa d’Europa nei campionati professionistici dopo 5 giornate con zero gol subiti: “Temevo questa domanda, abbiamo questa situazione, a volte ci sono episodi che portano bene non è questa la nostra preoccupazione maggiore, dobbiamo essere più fluidi e pazienti a volte. Avere la rete inviolata è una conseguenza come blocco squadra che lavora in modo che non possano arrivare meno pericoli possibile. Dobbiamo migliorare tante cose anche se i risultati ci stanno premiando e dobbiamo assolutamente migliorare”.

Pineto squadra pericolosa:”Cinque giornate non sono niente. Anzi domani non è pericolosa ma pericolosissima. A volte l’entusiasmo può renderti superficiale, non deve accadere mai. Domani fondamentale perché affrontiamo una squadra molto forte. I risultati lo dicono fuori casa sono pericolosi e dobbiamo essere attentissimi. Sono partite opposte a quelle che abbiamo fatto fuori casa perché magari in casa hai anche più voglia di volere il risultato. Dobbiamo essere sereni e tranquilli. Attenti nel gestire la palla e aspettare il momento giusto. Capire che il Pineto con i giocatori che ha può fare male”.

Turn over? Qualcosa cambieremo, la terza partita con la Torres sarà la più difficoltosa da affrontare come terza partita in una settimana. Domani qualcuno acciaccato o stanco riposerà. Abbiamo la possibilità di affrontare

Grande lavoro di Gori, inserito molto bene nel gruppo:”Gabriele sta lavorando molto bene si percepisce e si vede che è molto partecipe e ci sta dando una grande mano, si è immedesimato bene nel lavoro. Sottolineo anche il lavoro di chakir e Corazza che avrà la sua presenza che per noi è fondamentale. Stesso ruolo, con caratteristiche diverse e a seconda della situazione ci danno qualcosa di diverso. Bisogna continuare”.

